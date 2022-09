Έτοιμος για το κινηματογραφικό ντεμπούτο του ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Η ανάρτηση με το τρέιλερ - «Vive la France»

O Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη και, μάλιστα, σε έναν αναπάντεχο ρόλο.

Ο ίδιος έδωσε μια πρώτη γεύση των υποκριτικών δυνατοτήτων του, ποστάροντας στο Twitter το τρέιλερ της νέας ταινίας Αστερίξ και Οβελίξ, «L'Empire du Milieu», με τη λεζάντα «Σύντομα. Ζήτω η Γαλλία».

The first images of Zlatan's cameo in the upcoming Asterix and Obelix movie ⚔️ pic.twitter.com/Q6d8PAdDV9