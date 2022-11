WTA Finals: Αήττητη η Σάκκαρη, προκρίθηκε στα ημιτελικά

Η Μαρία Σάκκαρη συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο WTA Finals και παρέμεινε αήττητη, περνώντας στα ημιτελικά της διοργάνωσης ως πρώτη του ομίλου της.

Η 27χρονη τενίστρια νίκησε με 6-2, 6-3 και την Ονς Ζαμπέρ στο Τέξας, μέσα σε 70 λεπτά και πέρασε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ντάρια Κασάτκινα και Καρολίν Γκαρσιά.

Μαζί με την Μαρία Σάκκαρη από τον όμιλό της προκρίθηκε στα ημιτελικά η Αρίνα Σαμπαλένκα η οποία κέρδισε 6-3, 7-5 την Τζέσικα Πεγκούλα και θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ίγκα Σφιόντεκ.

Hat Trick 🤠@mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinals pic.twitter.com/UCGIk8KuTp