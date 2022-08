US Open: Πρεμιέρα με νίκη για την Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε «εκδίκηση» από την Τατιάνα Μαρία για τον αποκλεισμό στο Γουίμπλεντον, στην πρεμιέρα της στο US Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε της Γερμανίδας αντιπάλου της με 6-4, 3-6, 6-0. Οι δυο τους έχουν «παρελθόν» στα Γκραν Σλαμ. Στο Αυστραλιανό Όπεν η Σάκκαρη απέκλεισε την Μαρία στον πρώτο γύρο, αλλά στο Γουίμπλεντον η Γερμανίδα «σταμάτησε» την Ελληνίδα στο τρίτο γύρο. Πλέον, το μεταξύ τους «σκορ» είναι 2-2.

Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα είναι μία εκ των Νταϊάν Παρί (Νο74) και Γουάνγκ Ξιγιού (Νο75). Αμφότερες έχουν φτάσει στα ημιτελικά τουρνουά της WTA αυτό τον μήνα.

Maria Sakkari taking no chances in the third set.



She's into Round 2 of the #USOpen. pic.twitter.com/5ChzMPUa4U