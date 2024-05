Τζόκοβιτς: Υπέγραψε αυτόγραφα με κράνος μετά το ατύχημα με το παγούρι που του έπεσε στο κεφάλι

Με χιουμοριστική διάθεση αποφάσισε να αντιμετωπίσει το ατύχημα με το παγούρι που έπεσε στο κεφάλι του ο τενίστας Νόβακ Τζόκοβις.

Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ένα ατύχημα την Παρασκευή όταν την ώρα που υπέγραφε αυτόγραφα του έπεσε ένα παγούρι φιλάθλου στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Το περιστατικό που έγινε χωρίς πρόθεση, αποφάσισε να διακωμωδήσει ο Σέρβος αθλητής το Σάββατο, φορώντας ένα κράνος την ώρα που υπέγραφε αυτόγραφα όταν έφτασε στο γήπεδο ΑΤΡ της Ρώμης.

Σε ανάρτηση του στα social media, ανέβασε το βίντεο με τον ίδιο να φοράει το κράνος ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Σήμερα ήρθα προετοιμασμένος».

Μετά το ατύχημα της Παρασκευής ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι είναι καλά με ανάρτηση του στο Χ. «Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ήταν ένα ατύχημα και είμαι καλά, ξεκουράζομαι στο ξενοδοχείο με μια παγοκύστη στο κεφάλι», έγραψε στην ανάρτησή του.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

