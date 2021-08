Η Πολωνία έδωσε βίζα στην Κριστίνα Τσιμανούσκαγια, τη σπρίντερ που η ομάδα της Λευκορωσίας στο Τόκιο προσπάθησε να τη στείλει πίσω στην πατρίδα της, παρά τη θέλησή της.

Παράλληλα, ο σύζυγος της 24χρονης αθλήτριας, Αρσένι Ζντάνεβιτς, διέφυγε από τη Λευκορωσία και βρίσκεται στην Ουκρανία.

Η Τσιμανούσκαγια κατήγγειλε χθες ότι τη μετέφεραν στο αεροδρόμιο του Τόκιο παρά τη θέλησή της, επειδή διαμαρτυρήθηκε δημοσίως για τους προπονητές της ομάδας της Λευκορωσίας. Επρόκειτο σήμερα να τρέξει στα 200 μ. στους Ολυμπιακούς αγώνες. Στο αεροδρόμιο, η 24χρονη αρνήθηκε να επιβιβαστεί στην πτήση και ζήτησε από την ιαπωνική αστυνομία να την προστατεύσει. Παράλληλα, μέσω βίντεο, ζήτησε από τη ΔΟΕ να τη βοηθήσει.

Αρχικά, η 24χρονη σπρίντερ σκεφτόταν να ζητήσει άσυλο από τη Γερμανία ή την Αυστρία, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Πολωνία και η Τσεχία ήταν ανάμεσα στις χώρες που αμέσως προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν. Τελικά το πρωί της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος), πήγε στην πρεσβεία της Πολωνίας στο Τόκιο.

Πριν από λίγη ώρα ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών Μάρσιν Πρζίνταζ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι η αθλήτρια έλαβε βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους. «Η Πολωνία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να τη βοηθήσει να συνεχίσει την αθλητική της καριέρα», έγραψε ακόμη στην ανάρτησή του.

