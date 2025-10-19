ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παναθηναϊκός: Η Πέννυ Ρόγκα επέστρεψε στο παρκέ – Η αποθέωση από τους φιλάθλους

Η αθλήτρια μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω της διάγνωσής της με καρκίνο επέστρεψε στη δράση με τους φιλάθλους να την αποθεώνουν

Φωτ. Η Πέννυ Ρόγκα αγκαλιά με συμπαίκτριά της στο γήπεδο / EUROKINISSI
Η Πέννυ Ρόγκα επέστρεψε στο γήπεδο σχεδόν μετά από έναν χρόνο απουσίας, από όταν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μαρτίου του 2024.

Στις 8 Μαρτίου του 2024 η βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού διαγνώστηκε με καρκίνο. «Το εντόπισα κατά τύχη. Ήμουν στον ημιτελικό γυναικών στο Κύπελλο και χτύπησα, αλλά η ομάδα μου θέλησε να κάνω κάποιες προληπτικές εξετάσεις», είχε αναφέρει μιλώντας για τη διάγνωση.

«Είχαν έναν περίεργο πόνο στην κοιλιά μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Διαγνώστηκα με καρκίνο των ωοθηκών, το οποίο είχε εισχωρήσει και στο έντερο» συμπλήρωσε.

Ωστόσο, μετά τη μάχη που έδωσε και το «πράσινο φως» από τους γιατρούς, η Πέννυ Ρόγκα επέστρεψε στα γήπεδα.

Φωτ. Η Πέννυ Ρόγκα επέστρεψε στο γήπεδο / EUROKINISSI

Η αθλήτρια μπήκε ως αλλαγή στο τρίτο σετ του αγώνα Παναθηναϊκός -  Άρης στην πρεμιέρα της Volley League και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού την αποθέωσαν, φωνάζοντάς το όνομά της.

