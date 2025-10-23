Φοινικούντα: Η στιγμή που ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός της δολοφονίας φτάνει στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Νέο βίντεο που αφορά την υπόθεση διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα έχει βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες.

Το νέο οπτικό υλικό δείχνει τη στιγμή που ο 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός του εγκλήματος, φτάνει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στα ΚΤΕΛ Κηφισού, από την Καλαμάτα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, είναι Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, 22:15 το βράδυ. Το λεωφορείο στο οποίο επιβαίνει ο 22χρονος, πλέον προφυλακισμένος, έχει μόλις φτάσει στον σταθμό των λεωφορείων.

Ο 22χρονος αποβιβάζεται χωρίς αποσκευές και κρατώντας μόνο ένα πακέτο τσιγάρα απομακρύνεται από τον σταθμό. Από το σημείο που καταγράφεται στο βίντεο, είτε κατευθύνθηκε προς τα εκδοτήρια είτε προς τα αστικά λεωφορεία είτε προς τα ταξί, όπως ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι χρησιμοποίησε.

«Έφτασα Αθήνα 22.00 με 22.30, πήρα ταξί και πήγα σε ξενοδοχείο στο Παγκράτι για να κοιμηθώ. Την επόμενη ημέρα το πρωί, πήγα με τα πόδια από το Παγκράτι στο μαγαζί όπου δουλεύω, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο», έχει πει στην απολογία του.

«Τον 22χρονο, που βλέπω στην τηλεόραση και κατηγορείται ως συνεργός, τον είχα δει στις 6 Οκτωβρίου το βράδυ να κατεβαίνει από το λεωφορείο στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Θυμάμαι ότι κινούταν αργά, χωρίς να πηγαίνει να πάρει ταξί. Περπατούσε χωρίς να βιάζεται και φαινόταν σαν να περίμενε κάτι. Σαν να περίμενε ας πούμε κάποιον να έρθει να τον πάρει», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Live News.

Η διαδρομή της επιστροφής του από τη Μεσσηνία αποτελεί ακόμη μυστήριο για τις Αρχές.Το σενάριο που υποστηρίζει, ότι δηλαδή διένυσε περισσότερα από 60 χλμ. κολυμπώντας και περπατώντας, δεν πείθει, με τις Αρχές να εκτιμούν πως κάποιος τον βοήθησε να διαφύγει και να φτάσει στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Το γεγονός ότι είχε φτάσει στα ΚΤΕΛ 40 λεπτά πριν αναχωρήσει το δρομολόγιο και είχε τον χρόνο να φάει και να πιει, δείχνει και το πόσο καλά οργανωμένη ήταν η διαφυγή του.

«Ήμουν απεγνωσμένος, χωρίς λεφτά και χωρίς να έχω κάπου να μείνω. Τότε σκέφτηκα να τον απειλήσω ότι θα αποκαλύψω ότι βιάζει αγόρια», είχε πει ο ίδιος.

«Ήταν λιγομίλητος και ήταν σεμνότυφος. Μου έβγαλε 50ρικο και μου έδωσε, δεν ήταν τσαλακωμένο, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση», αναφέρει υπάλληλος του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.