Σκωτία: Η στιγμή που οπαδοί της Σέλτικ διακόπτουν αγώνα πετώντας μπάλες του τένις και πορτοκάλια στο γήπεδο

Μια ομάδα που ονομάζεται Celtic Fans Collective ξεκίνησε εκστρατεία η οποία προτρέπει τους οπαδούς να μποϊκοτάρουν τον σύλλογο

Ο αγώνας της Σέλτικ στην πόλη της Σκωτίας, Νταντί, την Κυριακή διεκόπη γρήγορα όταν οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας πέταξαν μπάλες του τένις και πορτοκάλια στο γήπεδο μετά την έναρξη, διαμαρτυρόμενοι για την ιεραρχία του συλλόγου.

Οι παίκτες και το προσωπικό και των δύο ομάδων βοήθησαν στην απομάκρυνση των αντικειμένων πριν συνεχιστεί ο αγώνας της Πρέμιερ Λιγκ της Σκωτίας στο Ντενς Παρκ, με την περσινή πρωταθλήτρια Σέλτικ να χάνει με 2-0. Ήταν η πρώτη ήττα της Σέλτικ στο Νταντί από το 1988 και την άφησε πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Χαρτς.

Οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας φώναζαν κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Σέλτικ, Μάικλ Νίκολσον, και του προέδρου Πίτερ Λόουελ, με ένα πανό να απαιτεί «απολύστε το διοικητικό συμβούλιο».

Οι οπαδοί είναι εξοργισμένοι από τον πρόωρο αποκλεισμό του συλλόγου από το Champions League.

Μια ομάδα που ονομάζεται Celtic Fans Collective ξεκίνησε εκστρατεία η οποία προτρέπει τους οπαδούς να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα του συλλόγου, τις περιηγήσεις σταδίου και τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον σύλλογο- και να αρνούνται να αγοράζουν φαγητό ή ποτό στο στάδιο Σέλτικ Παρκ.

Με πληροφορίες από Associated Press

 
 
 
