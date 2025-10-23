ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Europa League: Οριστικά στις 22:00 το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

Η Φέγενορντ προχώρησε λίγο μετά τις 15:00 σε επίσημη ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας τη διεξαγωγή του παιχνιδιού στις 22:00

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Eurokinissi
Ακόμα μια αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα που θα παίξουν ο Παναθηναϊκός και η Φέγενορντ στο «De Kuip» στο Ρότερνταμ.

Ελπίζοντας όλοι, η αλλαγή αυτή να είναι η τελευταία, η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί κανονικά στις 22:00 ώρα Ελλάδας (21:00 τοπική). Η απόφαση ελήφθη έπειτα από δύσκολες και πολύωρες διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων στο Ρότερνταμ και κατάστασης πορτοκαλί συναγερμού.

Η ώρα διεξαγωγής του αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό πέρασε από διαδοχικές αλλαγές. Αρχικά, το ματς είχε μεταφερθεί από τις 19:45 στις 17:30, σενάριο που τελικά εγκαταλείφθηκε καθώς η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» αναμενόταν να κορυφωθεί εκείνο το διάστημα στην πόλη. Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και των συνθηκών ασφαλείας, συμφωνήθηκε η σέντρα να γίνει στις 22:00, με την παρουσία θεατών στις εξέδρες.

Περίπου 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο Ρότερνταμ και από τις μεσημεριανές ώρες έδωσαν «παρών» στους δρόμους της πόλης, παρά τον άστατο καιρό, αναμένοντας την τελική απόφαση για την τύχη του αγώνα. Η Φέγενορντ προχώρησε λίγο μετά τις 15:00 σε επίσημη ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας τη διεξαγωγή του παιχνιδιού στο προγραμματισμένο γήπεδο και με κανονική προσέλευση κοινού.

 
 
