ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Άλλαξε ώρα ο αγώνας - Ο λόγος

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός - Η τηλεοπτική κάλυψη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΩΡΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Αποφασίστηκε μια εντελώς απρόσμενη αλλαγή στην ώρα έναρξης του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στο De Kuip του Ρότερνταμ.

Όπως αποφάσισε η UEFA έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, το παιχνίδι αντί για τις 19:45 θα ξεκινήσει στις 17:30 (ώρα Ελλάδος), διότι αναμένεται μία πολύ μεγάλη καταιγίδα στην ευρύτερη περιοχή, που θα έθετε εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του ματς.

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Tι ώρα ο αγώνας τελικά

Αναλυτικά, η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών,  ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».

Ο αγώνας Φέγενορντ - Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.

 
 
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Οι παίκτες της La Liga ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Φλόριντα

Αθλητισμός / Ισπανία: Οι παίκτες της La Liga ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Φλόριντα

Η απόφαση της λίγκας να διεξαχθεί ο αγώνας Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις 20 Δεκεμβρίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τους ποδοσφαιριστές όσο και από τους προπονητές των ομάδων
LIFO NEWSROOM
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Αθλητισμός / Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα γίνεται ξανά το κέντρο του κόσμου

Η Ολυμπιακή Φλόγα, το φως που δεν σβήνει ποτέ, θα ανάψει ξανά στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει Λαμπαδηδρομία εννέα ημερών πριν καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη συνέχεια ταξιδέψει στην Ιταλία
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
 
 