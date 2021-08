«Ασφαλής» είναι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η σπρίντερ από τη Λευκορωσία που την πήγαν στο αεροδρόμιο παρά τη θέλησή της, για να αποχωρήσει από το Τόκιο, αλλά εκείνη αρνήθηκε να επιβιβαστεί στην πτήση.

Η 24χρονη Κριστίνα Τσιμανούσκαγια πέρασε τη νύχτα της Κυριακής σε ξενοδοχείο του αεροδρομίου, αφότου απευθύνθηκε στην αστυνομία του αερολιμένα Haneda του Τόκιο ζητώντας προστασία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς.

Η Λευκορωσίδα σπρίντερ επρόκειτο να αγωνιστεί σήμερα, Δευτέρα, στους προκριματικούς των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο. Όμως, χθες κατήγγειλε ότι την πήγαν παρά τη θέλησή της στο αεροδρόμιο, προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα της, επειδή επέκρινε τους προπονητές της εθνικής ομάδας.

Ήδη η Πολωνία και η Τσεχία προσφέρθηκαν δημοσίως να βοηθήσουν την αθλήτρια. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες δέχθηκε την προσφορά της Τσεχίας, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι ζήτησε άσυλο από την Ιαπωνία. Αλλά, λίγο αργότερα το Reuters μετέδωσε ότι η αθλήτρια μπήκε στην πρεσβεία της Πολωνίας στο Τόκιο.

«Μας διαβεβαίωσε ότι είναι ασφαλής. Μιλήσαμε μαζί της χθες βράδυ και σήμερα το πρωί και είπε ότι αισθάνεται ασφαλής. Τη νύχτα πήγε στο αστυνομικό τμήμα για κάποιον από τη διοργάνωση. Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και η αστυνομία έχουν εμπλακεί στην υπόθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Πρέπει να την ακούσουμε, να μάθουμε τι θέλει και να υποστηρίξουμε την απόφασή της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μαρκ Άνταμς και συμπλήρωσε ότι η ΔΟΕ έχει ζητήσει πλήρη αναφορά για το περιστατικό από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Λευκορωσίας.

Σε διαδοχικές δημοσιογράφων για το τι θα κάνει η ΔΟΕ για να διασφαλίσει ότι είναι προστατευμένοι οι αθλητές στο Ολυμπιακό χωριό, ο Άνταμς απάντησε ότι ακόμη συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

Τσεχία και Πολωνία προσφέρθηκαν να βοηθήσουν

Μέλος της λευκορωσικής κοινότητας στο Τόκιο, που ήταν σε επαφή με την αθλήτρια όλη τη νύχτα, δήλωσε αρχικά στο Reuters ότι έπειτα από μακρές συζητήσεις με διάφορους αξιωματούχος, η 24χρονη ζήτησε άσυλο από την Ιαπωνία.

Επίσης η Πολωνία και η Τσεχία προσφέρθηκαν δημοσίως να βοηθήσουν την Τσιμανούσκαγια. Πριν από λίγο ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών, Γιάκουμπ Κούλχανεκ, έγραψε στο Twitter πως οι ιαπωνικές αρχές επιβεβαίωσαν στην Πράγα ότι η αθλήτρια δέχθηκε την προσφορά της.

«Αν το αποφασίσει, θα τη βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν αφορούν την πολιτική, η πορεία του καθεστώτος Λουκασένκο είναι απολύτως ντροπιαστική», έγραψε στο Twitter. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Κούλχανεκ στην οποία χαρακτήρισε σκανδαλώδη την κατάσταση με την αθλήτρια και ανακοίνωσε ότι η Τσεχία της προσφέρει βίζα, προκειμένου να πάει στη χώρα και να κάνει αίτηση για διεθνή προστασία.

Περίπου μία ώρα αργότερα, το Reuters μετέδωσε την είδηση ότι η Τσιμανούσκαγια μπήκε στην πολωνική πρεσβεία στο Τόκιο. Η 24χρονη θα ζητήσει άσυλο από την Πολωνία, δήλωσε μέλος της λευκορωσικής κοινότητας που ήταν σε επαφή μαζί της.

Η σπρίντερ έφτασε μπροστά από την πρεσβεία με ένα ασημί βανάκι. Αποβιβάστηκε, μεταφέροντας τις αποσκευές της και χαιρέτησε δύο αξιωματούχους προτού μπει στην πρεσβεία, περιέγραψε το Reuters.

«Η Πολωνία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Κριστίνα Τσιμανούσκαγια, μια αθλήτρια από τη Λευκορωσία που το καθεστώς Λουκασένκο διέταξε να επιστρέψει από τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Μινσκ. Της προσφέρθηκε βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους και είναι ελεύθερη να συνεχίσει την αθλητική καριέρα της στην Πολωνία αν το επιλέξει», έγραψε στο Twitter την Κυριακή ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών, Μάρτσιν Πρζιντάζ.

Poland 🇵🇱 is ready to help Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlete ordered by the Lukashenka regime to return form Olympic Games to Minsk. She was offered a humanitarian visa and is free to pursue her sporting career in Poland if she so chooses.