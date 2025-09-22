ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Συνελήφθη 29χρονος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνελήφθη 29χρονος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Στη σύλληψη μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 29χρονος μπασκετμπολίστας, κινούνταν με το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Κηφισίας και σταμάτησε σε έλεγχο από κλιμάκιο της ΟΕΠΤΑ.

Τότε σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και μεταφέρθηκε στο κρατητήριο, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλο αυτοκίνητο βρισκόταν συμπαίκτης του, ο οποίος υπεβλήθη κανονικά σε αλκοτέστ.

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Αθλητισμός / Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατακτώντας την πέμπτη θέση, με καλύτερη βολή τα 62,72 μέτρα στην πρώτη της προσπάθεια
LIFO NEWSROOM
«Δεν πρόκειται να τα παρατήσω»: Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Αθλητισμός / «Δεν πρόκειται να τα παρατήσω»: Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη

«Παλεύω σαν κάθε μέρα να είναι τελικός Wimbledon. Και συνήθως αυτοί πάνε αρκετά καλά, έτσι δεν είναι;», γράφει στην αυτοβιογραφία του ο θρύλος του τένις
LIFO NEWSROOM
Ο Σενγκιούν έσβησε το σχόλιο περί «θάλασσας» και το χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος»

Αθλητισμός / Ο Σενγκιούν έσβησε το σχόλιο περί «θάλασσας» και το χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος»

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό», έγραψε στα social media ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, χωρίς ωστόσο να διαγράψει και το τραγούδι που χρησιμοποίησε για την έμμεση αναφορά του
LIFO NEWSROOM
 
 