Συνελήφθη 29χρονος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ

Στη σύλληψη μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 29χρονος μπασκετμπολίστας, κινούνταν με το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Κηφισίας και σταμάτησε σε έλεγχο από κλιμάκιο της ΟΕΠΤΑ.

Τότε σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και μεταφέρθηκε στο κρατητήριο, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλο αυτοκίνητο βρισκόταν συμπαίκτης του, ο οποίος υπεβλήθη κανονικά σε αλκοτέστ.