Κηφισιά: Συνελήφθη 19χρονος γιος πρώην υπουργού

Στη σύλληψη γιου πρώην υπουργού, προχώρησαν οι Αρχές πριν λίγες ημέρες στην Κηφισιά.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΟΠΚΕ κοντά στα σύνορα Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας.

Εκεί, οι Αρχές σταμάτησαν το αυτοκίνητο του 19χρονου γιου γνωστού πολιτικού, στο οποίο επέβαινε και ένας 20χρονος.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν εάν είχε κάτι παράνομο στο αυτοκίνητό του, ο 19χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες απάντησε αρνητικά.

Ωστόσο, στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε πως είχε παράνομα σπρέι πιπεριού.

Επίσης, ο 20χρονος συνοδηγός κατείχε μικροποσότητα κάνναβης. Από την πλευρά του, 19χρονος υποστήριξε ότι κατείχε το σπρέι πιπεριού για προστασία, ισχυριζόμενος ότι φοβόταν.

Τέλος, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για παράβαση νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος από το ΑΤ Κηφισιάς.