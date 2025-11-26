Συγκινητική στιγμή στην Αρχαία Ολυμπία: Λύγισε η πρόεδρος της ΔΟΕ στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Φεβρουαρίου στην Ιταλία.

Λίγο πριν από την αφή, η Κόβεντρι ανέβηκε στο βήμα για την καθιερωμένη ομιλία, τονίζοντας τη συμβολική σημασία της ημέρας και την ιστορική φόρτιση του χώρου. Αναφέρθηκε ειδικά στο γεγονός ότι στην Ολυμπία βρίσκεται θαμμένη η καρδιά του Πιερ ντε Κουμπερτέν, ιδρυτή των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που –όπως είπε– υπενθυμίζει τη βαθιά σύνδεση του τόπου με το ολυμπιακό ιδεώδες.

Καθώς μιλούσε, λύγισε. Η φωνή της «έσπασε», δάκρυα κύλησαν στα μάτια της και η ίδια παραδέχθηκε πως «υποτίθεται ότι δεν θα συγκινούμουν σήμερα, αλλά αυτός ο τόπος είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστός». Το πλήθος την χειροκρότησε θερμά, στηρίζοντάς την για να συνεχίσει την ομιλία της.

Η Κόβεντρι παρέμεινε φανερά συγκινημένη μέχρι το τέλος, υπογραμμίζοντας ότι η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί «το σημείο όπου ξεκινά κάθε φορά το ταξίδι της ειρήνης και της ενότητας».