Συγγνώμη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από βίντεο όπου φαίνεται να σπάει κινητό 14χρονου φιλάθλου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη μετά από βίντεο που τον δείχνει να σπάει κινητό τηλέφωνο οπαδού της Έβερτον, μετά την ήττα της ομάδας του.

«Ποτέ δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σε δύσκολες στιγμές όπου αυτή που αντιμετωπίζουμε» είπε ο 37χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσω social media.

Σύμφωνα με μάρτυρες, αλλά και τα βίντεο που διακινούνται στα social media, ο 37χρονος, αποχωρώντας κουτσαίνοντας προς τη φυσούνα, χτύπησε το προτεταμμένο χέρι παιδιού, καταστρέφοντας το κινητό του και, κατά τη μητέρα του, προκαλώντας μώλωπα στο δέρμα του μικρού.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.



[🎥] @EvertonHubpic.twitter.com/UnB2rWLPIo