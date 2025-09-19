ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στον τελικό του Τόκιο η Ελίνα Τζένγκο: «Ελλάδα στείλε όλη σου τη θετική ενέργεια»

«Ήταν πολύ αγχωτικός ο προκριματικός» είπε η πρωταθλήτρια στο ακόντιο - Οι δηλώσεις της μετά την πρόκρισή της

Στον τελικό του Τόκιο η Ελίνα Τζένγκο: «Ελλάδα στείλε όλη σου τη θετική ενέργεια»
Η Ελίνα Τζένγκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο / Φωτ.: Eurokinissi
Σε μία προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες, η Ελίνα Τζένγκο κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, στο Τόκιο.

Μετά από τη μη ικανοποιητική για την Ελίνα Τζένγκο βολή των 59,76 μέτρων, η πρωταθλήτρια πέρασε στον τελικό, καταφέρνοντας βολή στα 61,31 μέτρα, στον 2ο προκριματικό του ακοντισμού.

Ο προκριματικός του ακοντισμού ήταν ιδιαίτερα αγχωτικός για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αλλά έληξε θετικά. Μπορεί η Ελίνα Τζένγκο να μην έπιασε το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό χωρίς να την ενδιαφέρουν οι βολές των υπόλοιπων αθλητριών, αλλά με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας καταφέρνοντας, την 11η καλύτερη επίδοση.

«Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έλθει πιο εύκολα η πρόκριση, αλλά ο προκριματικός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό. Νομίζω λίγο απελευθερώθηκα τώρα. Ελλάδα στείλε όλη τη θετική σου ενέργεια», δήλωσε η Ελίνα Τζένγκο.

