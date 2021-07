Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άγγιξε σήμερα την κορυφή των κατακτήσεων Grand Slam και δεν αποκλείεται πολύ γρήγορα να την απολαμβάνει μόνος του.

Ο τενίστας «μηχανάκι» ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού του Γουίμπλεντον το απόγευμα της Κυριακής, με 3-1 σετ επί του Ματέο Μπερετίνι (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) και πανηγύρισε δικαιολογημένα καθώς με το τρόπαιο αυτό έφτασε τα 20 Major στην τεράστια καριέρα του, όσα δηλαδή έχουν κατακτήσει και οι άλλοι δύο «θρύλοι» του αθλήματος, Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ.

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT