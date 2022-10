Στην Ελίνα Τζένγκο το βραβείο της ανερχόμενης σταρ της Ευρώπης- «Μου έλεγαν ότι είμαι μικρή, κέρδισα το χρυσό»

Η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκε κορυφαία ανερχόμενη σταρ του ευρωπαϊκού στίβου για το 2022, χάρη στο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Μόναχο.

Η 20χρονη ακοντίστρια παρέλαβε το βραβείο της στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στίβου που φιλοξενήθηκε στο Ταλίν το βράδυ του Σαββάτου. Είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κατακτά τον τίτλο της κορυφαίας ανερχόμενης σταρ της χρονιάς.

«Μετά την κακή εμφάνιση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, πολλοί μου έλεγαν “Ελίνα είσαι τόσο μικρή ακόμη, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τις κορυφαίες ακοντίστριες. Και πήγα στο Ευρωπαϊκό και κέρδισα το χρυσό. Σίγουρα η ηλικία είναι μόνος ένας αριθμός. Όταν προσπαθείς και προπονείσαι κάθε μέρα όλο πιο σκληρά, μπορείς να πετύχεις τα πάντα», δήλωσε η Ελίνα Τζένγκο, που στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έγινε η νεαρότερη αθλήτρια που κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό.

Για πρώτη φορά σε δύο το βραβείο των ανδρών

Το βραβείο του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης για το 2022 διεκδικούσε ο Μίλτος Τεντόγλου στην κατηγορία των ανδρών, ο οποίος ήταν στους τρεις φιναλίστ.

Τελικά ο τίτλος, για πρώτη φορά, πήγε σε δύο αθλητές: τον επικοντιστή Μόντο Ντουπλάντις και τον δρομέα Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν, οι οποίοι φέτος «σάρωσαν» τα μετάλλια και τα παγκόσμια ρεκόρ.

