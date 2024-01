Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα από τον Τέιλορ Φριτζ και αποκλεισμός από το Αυστραλιανό Όπεν

Ο Τέιλορ Φριτζ έβαλε «φρένο» στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό Όπεν, η οποία ολοκληρώθηκε στον γύρο των «16». Έπειτα από αυτή την ήττα, ο 25χρονος κινδυνεύει να μείνει εκτός του Top10 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις.

Ο Αμερικανός νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά με 7-6, 5-7, 6-3, 6-3 σε έναν αγώνα που διήρκεσε 3 ώρες και 1 λεπτό. Έτσι, ο Τέιλορ Φριτζ πήρε για πρώτη φορά το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν και ο επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

