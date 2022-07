Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλείστηκε από τον Κύργιο στο Γούιμπλεντον - O εκνευρισμός και η αντίδραση με το μπαλάκι

Παίζοντας καταπληκτικά πίσω από το πρώτο σερβίς του και παρότι βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ, ο Νικ Κύργιος νίκησε με ανατροπή 3-1 τον Στέφανο Τσιτσιπά, προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Γουίμπλεντον, ενώ η πορεία του Έλληνα πρωταθλητή σταμάτησε στην φάση των «32».

Το ματς ήταν συγκλονιστικό από το ξεκίνημά του έως το τέλος, με τους δύο τενίστες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης τα νεύρα και των δύο (ιδιαίτερα του Κύργιου) προκάλεσαν τις αντιδράσεις του κόσμου.

Η 5η αναμέτρηση ανάμεσα στο νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και στο νο40, βρήκε τελικά νικητή τον Ελληνοαυστραλό, ο οποίος μετρά πλέον 4 νίκες στο H2H με 23χρονο, με τη σημερινή να τον στέλνει στην φάση των «16» για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6, αλλά μετά ο Κύργιος έβγαλε αντίδραση και προηγήθηκε με 2-1 (6-4, 6-3). Στο τέταρτο σετ έγινε μεγάλη μάχη, με τον Έλληνα τενίστα να φτάνει τρεις φορές σε απόσταση... αναπνοής για να σπάσει το σερβίς του Κύργιου, αλλά να μην τα καταφέρνει λόγω των απίστευτων πόντων που έπαιρνε ο τελευταίος.

Τελικά οι δύο αθλητές «έλυσαν τους λογαριασμούς τους» στο τάι μπρέικ, όπου ο Κύργιος έβγαλε μεγάλα χτυπήματα και πήρε τη νίκη με 7-6(7) και 3-1 για να πανηγυρίσει έξαλλα.\

Να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπάς ήταν αρκετά εκνευρισμένος μετά την απώλεια του δεύτερου σετ, γεγονός που τον έκανε να χάσει τη συγκέντρωσή του και να υποπέσει σε μία άκρως τραβηγμένη ενέργεια, που θα μπορούσε να του στοιχίσει ακόμη και την αποβολή του από τον αγώνα!

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέταξε με δύναμη το μπαλάκι προς την εξέδρα, χτυπώντας μετά από καραμπόλα έναν ηλικιωμένο άνδρα. Ο Κύργιος διαμαρτυρήθηκε έντονα προς το διαιτητή ζητώντας την αποβολή του Έλληνα πρωταθλητή, ωστόσο, ο ρέφερι δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη και παρά τη συνεχιζόμενη διαμαρτυρία του ομογενή τενίστα δεν άλλαξε κάτι ούτε μετά τη συνομιλία με τον supervisor.

How the arguments started, defaulting the match argument against #Tsitsipas #Kyrgios could have won this match if that ball had hit a spectator



Kyrgios argument was the violent intent should have been enough to be given the win.#Wimbledon#Wimbledon2022 pic.twitter.com/oA6oxwfth8