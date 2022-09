Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε πως είναι γκέι – «Λες κι έχει έφυγε από πάνω μου το βάρος όλου το κόσμου»

O Zander Murray είναι ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στη Σκωτία, ο οποίος αποκάλυψε πως είναι γκέι μετά από τον Justin Fashanu τη δεκαετία του 1990.

Ο επιθετικός της Gala Fairydean Rovers μίλησε για τη σεξουαλική του ταυτότητα σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες στην ιστοσελίδα του σκωτσέζικου πρωταθλήματος και δήλωσε ανακουφισμένος.

«Νιώθω λες και έχει φύγει από τους ώμους μου το βάρος του κόσμου» σημείωσε ο 30χρονος για το coming out του, επισημαίνοντας πως στόχος του είναι να εμπνεύσει κι άλλους να κάνουν το ίδιο.

Ο Murray είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι αθλητής που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα από τον Fashanu, ο οποίος έπαιζε για τους Hearts το 1993-1994.

«Θέλω να βοηθήσω άλλους παίκτες που πασχίζουν με αυτό καθώς δεν είναι εύκολο για άνδρες, ειδικά ποδοσφαιριστές, να το αντιμετωπίσουν» είπε ο Murray. «Μπορεί να είναι δύσκολο και να νιώθεις πολύ μόνος. Ήξερα πως ήμουν διαφορετικός για πολλά χρόνια, αλλά με άλλα άτομα να κάνουν coming out, είναι υπέροχο».

Αναφέρθηκε σε παραδείγματα ατόμων που αποκάλυψαν, επίσης, πως είναι γκέι - μεταξύ των οποίων και διαιτητές - και τόνισε πως πριν από τη μεγάλη απόφαση συνήθως «σκέφτεσαι πως ο κόσμος θα στραφεί εναντίον σου και σκέφτεσαι τα χειρότερα. Είναι υπέροχο το πόση στήριξη έχω λάβει».

Ο Murray παραδέχθηκε πως απέφευγε να πάει σε εκδηλώσεις ή να κάνει αναρτήσεις που μπορεί να «μαρτυρούσαν» την αλήθεια του. Προσφάτως συμμετείχε σε μία εκδήλωση του Pride και το λάτρεψε. «Ήταν υπέροχο το κλίμα και όλοι ήταν ελεύθεροι και χαρούμενοι. Ήταν τρομερό για μένα». Εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να ήρθε η ώρα να μιλήσει.

«Σκέφτηκα: "τι κάνω;". Αυτό προκαλεί χάος στη ζωή μου. Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκε ότι φτάνει. Έκανα μία ανάρτηση στα social media λέγοντας πως είμαι γκέι».

Όσον αφορά στους συμπαίκτες του, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα υποστηρικτικοί. «Έχω πολύ ισχυρό δέσιμο με τους πάντες και έχω συγκλονιστεί από την υποστήριξη».

«Φυσικά υπάρχουν γκέι ποδοσφαιριστές. Πολλοί ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μού είπαν πως διάβασαν την ανάρτησή μου και δεν πίστευσαν πόσο δυνατός είμαι που το κάνω» είπε και ευχήθηκε να βρει τρόπο η λίγκα ώστε να υποστηρίξει άτομα σαν αυτόν.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Ryan Cass, ξεκαθάρισε πως όλοι στην ομάδα είναι στο πλευρό του Zander «και είμαστε ενθουσιασμένοι για εκείνον και για το ότι ένιωσε άνετα να κάνει το come out του. Ο Zander έδειξε μεγάλη θάρρος και έχει την πλήρη στήριξη της ομάδας. Είμαι σίγουρος πως θα λάβει τη στήριξη που αξίζει απ΄όλη την ποδοσφαιρική οικογένεια στη Σκωτία».

Η Ομοσπονδία, παράλληλα, επεσήμανε: «Θα εμπνεύσεις πολύ κόσμο Zander. Σε ακούμε και θα είμαστε σε επαφή».

You’re going to inspire a lot of people, Zander 👏



We hear you and we’ll be in touch. https://t.co/2toYfn10Zz