Σκάνδαλο στο κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ: 26 κατηγορούμενοι για στημένα παιχνίδια

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ αποκάλυψαν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ, απαγγέλλοντας κατηγορίες σε 26 άτομα για συμμετοχή σε οργανωμένη συνωμοσία χειραγώγησης αγώνων κολεγιακού μπάσκετ, με στόχο τον παράνομο στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα εμπλέκει τουλάχιστον 39 παίκτες από 17 πανεπιστήμια, κυρίως μικρής και μεσαίας δυναμικότητας, και αφορά τουλάχιστον 29 αγώνες της Division I. Από αυτούς, 20 παίκτες κατηγορούνται ποινικά.

Όπως περιγράφεται σε κατηγορητήριο 70 σελίδων, οι κατηγορούμενοι στρατολογούσαν ενεργούς παίκτες, τους οποίους πλήρωναν από 10.000 έως 30.000 δολάρια ανά παιχνίδι για να «κόψουν» πόντους (point shaving), δηλαδή να αποδώσουν εσκεμμένα χειρότερα ώστε να επαληθευτούν συγκεκριμένα στοιχήματα, κυρίως αυτά του ημιχρόνου, και όχι τελικά σκορ.

Σκάνδαλο στο κολεγιακό μπάσκετ: Εμπλοκή και του NBA

Οι παίκτες λάμβαναν οδηγίες να μην καλύψουν τη διαφορά πόντων, ενώ το κύκλωμα πόνταρε μεγάλα ποσά -συχνά εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια- είτε απευθείας είτε μέσω «αχυρανθρώπων». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Φεβρουαρίου 2024, όταν τέσσερις παίκτες του DePaul Blue Demons φέρονται να έλαβαν 40.000 δολάρια για να αλλοιώσουν την απόδοσή τους σε αγώνα με το Georgetown, επιτρέποντας στους «συνεργάτες» τους να κερδίσουν στοίχημα ύψους 27.000 δολαρίων.

Στον πυρήνα του κυκλώματος φέρονται να βρίσκονται οι Shane Hennen και Marves Fairley, οι οποίοι έχουν ήδη κατηγορηθεί και σε άλλη ομοσπονδιακή υπόθεση που αγγίζει τον χώρο του NBA. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική δωροδοκία και απάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και ο πρώην NBAer και αστέρας του LSU, Antonio Blakeney, ο οποίος φέρεται να έλαβε 200.000 δολάρια για να αλλοιώσει αγώνες της κινεζικής λίγκας μπάσκετ το 2023, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταφορά του σχήματος και στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα.\

Πέντε από τους παίκτες που κατηγορούνται αγωνίζονταν μέχρι πρόσφατα σε κολεγιακές ομάδες. Ήδη έχουν ανακοινωθεί αναστολές και απομακρύνσεις, ενώ τα πανεπιστήμια δηλώνουν ότι συνεργάζονται με τις αρχές.

Η NCAA επιβεβαίωσε ότι άνοιξε νέες έρευνες μετά το κατηγορητήριο, ενώ έκανε λόγο για «σοβαρή απειλή στην ακεραιότητα του αθλητισμού».

«Διαφθορά στον πυρήνα του αμερικανικού αθλητισμού»

«Πρόκειται για διαφθορά στο κολεγιακό μπάσκετ», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Πενσυλβάνια. «Το κοινό έχει έννομο συμφέρον να γνωρίζει ότι οι αγώνες διεξάγονται σε δίκαιο και ισότιμο πλαίσιο».

Οι εισαγγελείς τονίζουν ότι η εξάπλωση του νόμιμου στοιχηματισμού στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει νέο, επικίνδυνο περιβάλλον για τους αθλητές – ειδικά σε ομάδες χαμηλής προβολής, όπου οι παίκτες είναι πιο ευάλωτοι σε πιέσεις και χρηματισμό.

Η υπόθεση θεωρείται μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι αρχές μιλούν για εκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα, ενώ δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις και κατηγορίες. Παράλληλα, η NCAA πιέζει για απαγόρευση των prop bets σε κολεγιακούς αγώνες, υποστηρίζοντας ότι η βιομηχανία του στοιχήματος θέτει σε κίνδυνο τους φοιτητές-αθλητές.

Το βέβαιο είναι ότι το αμερικανικό κολεγιακό μπάσκετ εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης αξιοπιστίας, με συνέπειες που αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια των πανεπιστημιακών γηπέδων.

