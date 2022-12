Σερένα Γουίλιαμς: Επιτρέπω στον εαυτό μου να χαλαρώσει- Πιο δύσκολο από ό,τι είχα φανταστεί

Έχουν περάσει τρεις μήνες από τη στιγμή που η Σερένα Γουίλιαμς αποφάσισε να «εξελιχθεί μακριά από το τένις» και φαίνεται πως ακόμη δεν έχει συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα.

Με μια ανάρτηση στο Twitter εξομολογήθηκε πως είναι πιο δύσκολο από ό,τι είχε φανταστεί το να επιτρέπει στον εαυτό της να χαλαρώσει.

«Επί του παρόντος μου επιτρέπω να είμαι κουρασμένη. Επιτρέπω στον εαυτό μου να χαλαρώσει. Μου επιτρέπω απλά να υπάρχω. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι είχα φανταστεί. Ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να κάνει κάτι από αυτά...», έγραψε η τενίστρια- θρύλος, που σε πολλές δηλώσεις της δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας επιστροφής της στην ενεργό δράση.

I’m currently allowing myself to be tired. Allowing myself To relax. Allowing myself to just be. It’s harder than I ever imagined. I’ve never allowed myself to do any of that before…