Το Ζαλαεγκερζέγκ και η ΖΤΕ Αρένα αποτελούν το τέλος του δρόμου για την Εθνική στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία σε ουγγρικό έδαφος τη νύχτα της Τρίτης, για την 6η αγωνιστική στον Γ΄ όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης, θέλοντας να περατώσει τις υποχρεώσεις του με μια δεύτερη συνεχή νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας το περασμένο Σάββατο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, πάντως, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τερματίσει τρίτη στον όμιλο, επομένως η υπερδεκαετής αναμονή της για να εμφανιστεί ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνεχιστεί.

Τα γκολ του Τάσου Μπακασέτα, του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Χρήστου Τζόλη έδωσαν το Σάββατο στους οπαδούς την ευκαιρία να επευφημήσουν την ομάδα, πριν οι Σκωτσέζοι αντεπιτεθούν και παραλίγο να σώσουν την ισοπαλία.

Αφού «επέζησαν» από τις αρκετές μεγάλες ευκαιρίες των Βρετανών, στο τέλος οι Έλληνες διεθνείς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους μετά την εντός έδρας επιτυχία με 5-1 επί της Λευκορωσίας, στον πρώτο προκριματικό αγώνα του ομίλου.

Έχοντας ατυχήσει να ηττηθεί στο «Χάμπντεν Παρκ» τον περασμένο μήνα (1-3) αν και σαφώς ανώτερη του αντιπάλου της, η «γαλανόλευκη» βρισκόταν ήδη πολύ πίσω από την Σκωτία για να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη δυάδα, αλλά τουλάχιστον πήρε τη ρεβάνς.

Λευκορωσία - Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα της Εθνικής σήμερα

Από την πλευρά της, η Λευκορωσία, που είδε κάθε αμυδρή ελπίδα για ντεμπούτο σε Παγκόσμιο Κύπελλο να εξασθενεί τον περασμένο μήνα, έχει ανεβάσει ταχύτητα στις δύο τελευταίες εμφανίσεις της και το Σάββατο κράτησε την πρωτοπόρο του ομίλου, Δανία, σε ισοπαλία (2-2) στην Κοπεγχάγη.

Τα θεμέλια γι' αυτό το αποτέλεσμα-σοκ στο «Πάρκεν Στάντιον» είχαν τεθεί πριν από λίγες εβδομάδες στη Γλασκώβη, όταν τα «Λευκά Φτερά» έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση χάνοντας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Παρόλη την βελτίωση, ωστόσο, οι Λευκορώσοι ξεκίνησαν για τους αγώνες αυτού του μήνα ως ένα από τα έξι μόνο ευρωπαϊκά έθνη που δεν είχε συλλέξει ούτε ένα βαθμό.

Ο Ισπανός προπονητής Κάρλος Άλος είδε την ομάδα του να τερματίζει ένα σερί 11 συνεχόμενων ηττών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχοντας ανανεώσει την ομάδα του απομακρύνοντας βετεράνους όπως οι Γιούρι Καβαλιόφ, Σεργκέι Πολίτεβιτς και ο αμυντικός Αλεξάντρ Μαρτίνοβιτς των 82 συμμετοχών, ο Άλος συνεχίσει να χτίζει για το μέλλον.

Η Ελλάδα θα παίξει χωρίς τον αρχηγό της την Τρίτη, καθώς ο Μπακασέτας αποβλήθηκε προς το τέλος της νίκης του Σαββάτου επί της Σκωτίας. Με ελάχιστα να διακυβεύονται ο Γιοβάνοβιτς μπορεί να πειραματιστεί, οπότε ο 18χρονος Κωστούλας θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον απόντα Παυλίδη, ενώ αφού έκανε αρκετές μεγάλες αποκρούσεις στην 50ή διεθνή εμφάνισή του, ο Βλαχοδήμος θα κρατήσει επάξια τα γάντια.

Ο αποψινός αγώνας της γαλανόλευκης είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Διαιτητής έχει οριστεί ο 33χρονος Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρζακ (πρώτη κατηγορία UEFA), ήδη γνωστός στο ελληνικό κοινό καθώς τον περασμένο Απρίλιο είχε σφυρίξει το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (3-1) για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Βοηθοί του Σίλβεστρζακ θα είναι οι συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς, τέταρτος διαιτητής έχει οριστεί ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πιότρ Λάσικ και Πάβελ Μάλετς.

Οι πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Κάρλος Άλος): Λαπούκοφ, Παρχομένκο, Καλίνιν, Ζαμπέλιν, Μαλασέβιτς, Έμπονγκ, Γιαμπλόνσκι, Πιατσένιν, Ντέμτσενκο, Γκρομίκο, Λισάκοβιτς.

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Μουζακίτης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Κωστούλας, Τζόλης.