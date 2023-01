Σάλος από ομοφοβικά συνθήματα κατά του Φρανκ Λάμπαρντ στον αγώνα Μάντσεστερ-Έβερτον

Η βρετανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ξεκίνησε έρευνα για φερόμενα ομοφοβικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νικηφόρας αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Έβερτον με 3-1 στο Κύπελλο Αγγλίας το βράδυ της Παρασκευής, αναφέρει ο Guardian.

Τα συνθήματα φαίνεται ότι απευθύνονταν στον προπονητή της Έβερτον Φρανκ Λάμπαρντ κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα στο Ολντ Τράφορντ. Αναφέρονταν στη μακρά συνεργασία του με την Τσέλσι, όπου ήταν τόσο παίκτης όσο και προπονητής.

Μια δήλωση από την διοικούσα αρχή ανέφερε: «Καταδικάζουμε έντονα τη χρήση του όρου "rent boy" και είμαστε αποφασισμένοι να μην ακούγεται στο παιχνίδι μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Εισαγγελία του Στέμματος, καθώς και με τη Μονάδα Αστυνόμευσης Ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου, σε σχέση με τη χρήση αυτού του όρου».

Το rent boy ή rentboy είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν συγκεκριμένο τύπο σεξεργάτη. Αναφέρεται κυρίως σε νεαρούς άνδρες (αν και η χρήση του επεκτείνεται σε άνδρες όλων των ηλικιών) που κάνουν σεξ με άνδρες επί πληρωμή. Ο όρος προήλθε από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία και τη Νέα Ζηλανδία. Το rent boy ήταν ένας σεξεργάτης του δρόμου, που χρέωνε χαμηλές τιμές για τις υπηρεσίες του.

Η ομοσπονδία καταδίκασε τα συνθήματα αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Στεκόμαστε σταθερά ενάντια σε όλες τις μορφές διακρίσεων και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το παιχνίδι μας είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους. Ότι αγκαλιάζει πραγματικά τη διαφορετικότητα και απορρίπτει τη συμπεριφορά μίσους τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

Τι ανέφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Από την πλευρά της η οικοδέσποινα ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέφερε: «Η ομοφοβία, όπως και όλες οι μορφές διακρίσεων, δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι υπερήφανη για τη βάση των οπαδών μας σε σχέση με την διαφορετικότητα και για τη δουλειά που έχουμε κάνει για να μειώσουμε περιπτώσεις όπως αυτές που δυστυχώς ακούσαμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκστρατεία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων είτε μέσα στα γήπεδα είτε στο διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με ομάδες φιλάθλων για την εκπαίδευση των φιλάθλων σχετικά με την προσβολή που προκαλεί η γλώσσα των διακρίσεων».

Οι Rainbow Devils, η ομάδα οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την κοινότητα LGBTQ+, κάλεσαν τον σύλλογο να εντοπίσει τους υπεύθυνους για τα συνθήματα και να αναλάβει δράση.

We strongly condemn the taunting of Frank Lampard with the illegal and homophobic chant from a section of our fans and call for the club to take action. @ManUtd

«Καταδικάζουμε έντονα τον χλευασμό στον Φρανκ Λάμπαρντ με το παράνομο και ομοφοβικό σύνθημα από ένα τμήμα των οπαδών μας και καλούμε τον σύλλογο να αναλάβει δράση», ανέφερε η ομάδα σε ένα tweet. «Καλούμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να εντοπίσει τους ενόχους και να τους αντιμετωπίσει με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο».

We call on @ManUtd to do everything in their power to identify the culprits and deal with them in the strongest possible manner #ManchesterUnited