Ασταμάτητη είναι η Μαρία Σάκκαρη στο US Open, καθώς με νίκη επί της Πέτρα Κβίτοβα εξασφάλισε την πρόκρισή της στις «16» του τουρνουά, για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3 της Τσέχας που βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης μέσα σε 81 λεπτά και πήρε το «εισιτήριο» για τον τέταρτο γύρο.

Under the radar 🤫@mariasakkari defeats Petra Kvitova 6-4, 6-3 to score her eighth Top-20 win this season! pic.twitter.com/U0sz9eViPp — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

REMARKABLE 🤩



🇬🇷 @mariasakkari takes out the No.10 Kvitova 6-4, 6-3. To secure her spot in the final 16! 👏#USOpen pic.twitter.com/XEvqGposPv — wta (@WTA) September 4, 2021

Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα είναι η Μπιάνκα Αντρεέσκου, που είχε κατακτήσει το US Open το 2019. Η Ρουμάνα βρίσκεται στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης και είναι εκείνη που απέκλεισε την Ελληνίδα στον ημιτελικό του Miami Open τον περασμένο Απρίλιο.