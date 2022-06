Σάκκαρη: Εύκολη πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη δεν δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα της στο Wimbledon, καθώς νίκησε με 6-1, 6-4 την Ζόι Χάιβς.

Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε 78 λεπτά προκειμένου να επιβληθεί της Αυστραλής αντιπάλου της και να πάρει το «εισιτήριο» για τον δεύτερο γύρο.

«Είναι υπέροχο που είμαι πάλι εδώ και είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι στον δεύτερο γύρο. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση και περιμένω το επόμενο ματς», δήλωσε η Σάκκαρη μετά το ματς.

«Το τένις ήταν σχετικά άγνωστο στην Ελλάδα, αλλά από τότε που εμφανιστήκαμε εγώ και ο Στέφανος, το έχουμε κάνει το Νο.3 άθλημα στη χώρα, πίσω από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Οδηγήσαμε το άθλημα σε θετικά μονοπάτια για τη χώρα μας», συμπλήρωσε.

On a mission 💪 No.5 seed 🇬🇷 @mariasakkari sails through to Round 2, defeating qualifier Hives 6-1, 6-4. #Wimbledon pic.twitter.com/dnrtEvbD57

🇬🇷 @mariasakkari is moving on following a 6-1, 6-4 win over Zoe Hives#Wimbledon pic.twitter.com/hxJLBwUhcV