Η Μαρία Σάκκαρη ήταν σαρωτική απέναντι στην Τζασμίνε Παολίνι και εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για τρίτη φορά στην καριέρα της.

Η 26χρονη επιβλήθηκε με 6-2, 6-3 της Ιταλίδας αντιπάλου της μέσα σε μόλις 68’ και πήρε το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο.

Finding a groove 👀@mariasakkari takes out Paolini 6-2, 6-3 and has dropped just ten games en route to the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/0nDAz5ZxWr