Σε ένα ματς που έδινε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Τσέχα Κρεϊτσίκοβα με 2-1 σετ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πάλεψε πολύ, έκανες πολλές καλές προσπάθειες, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό στο φετινό Roland Garros.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 2-1 σετ σε έναν συγκλονιστικό κατά τα άλλα ημιτελικό του γαλλικού open, έπειτα από 3 ώρες και 18 λεπτά.

Η Τσέχα έδειξε πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία και κατέκτησε τη νίκη με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 9-7) . Η Σάκκαρη με τα games να είναι 5-4 υπέρ της στο τρίτο σετ είχε ένα match point για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση, αλλά η Τσέχα με υπομονή και συγκέντρωση, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να νικήσει.

@mariasakkari What Spirit!! What a fighter 🔥 Next year stronger 💪 https://t.co/vBN4tf0oZe