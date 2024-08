Ρέιβεν Σάντερς: Τι γνωρίζουμε για το μασκοφόρο άτομο που αγωνίζεται στη γυναικεία σφαιροβολία

Το Ρέιβεν Σάντερς (Raven Saunders), που αγωνίζεται στη σφαιροβολία γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, συγκέντρωσε σήμερα τα βλέμματα.

Καθώς διεξάγονταν οι προκριματικοί αγώνες για τη σφαιροβολία γυναικών, όλοι πρόσεξαν την ψηλή φιγούρα που αγωνιζόταν με τη μάσκα. Πρόκειται για το Ρέιβεν Σάντερς από τις ΗΠΑ, που πάντα αγωνίζεται με θεατρική αμφίεση.

Το Ρέιβεν Σάντερς είναι non binary, χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες «they/them» και φέρνει το δικό του, ξεχωριστό στυλ σε κάθε συνάντηση που παρευρίσκεται. Το πρωί της Πέμπτης εμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φορώντας μια μαύρη μάσκα που κάλυπτε όλο το πρόσωπο και χάλκινα γυαλιά ηλίου, ενώ τα μαλλιά του ήταν βαμμένα νέον πράσινο και μοβ.

Αγωνίστηκε στα προκριματικά της σφαίρας γυναικών και προκρίθηκε στον τελικό.

BBC Commentary at Olympics “It’s good to see her back - sort of” “Raven Saunders is actually non-binary” “They/them” pic.twitter.com/jM4pTDQuPO

Now you see me...



American shot-putter Raven Saunders likes to wear a mask while competing – it's quite a look. 🎭#bbcolympics #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/GbwCqyTMOH