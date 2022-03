Πρόκριση Σάκκαρη στον τελικό του Indian Wells- Με νίκη θα γίνει το Νο2 στον κόσμο

Η Μαρία Σακκαρη, μετά από μία τρομερή εμφάνιση, επιβλήθηκε της Πάουλα Μπαντόσα και προκρίθηκε στον τελικό του Indian Wells.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 σετ της Μπαντόσα και ετοιμάζεται για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Σάκκαρη προκρίνεται σε τελικό τουρνουά WTA 1000 και εξασφάλισε την άνοδό της στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αν κατακτήσει τον τίτλο θα βρεθεί στο Νο2.

𝐵𝒾𝑔𝑔𝑒𝓈𝓉 final of her career 🤩 🇬🇷 @mariasakkari stuns the defending champion Badosa in three sets! #IndianWells pic.twitter.com/w8S2kAG11j

Μετά την πρόκρισή της, κατά τη διάρκεια δηλώσεων, η Μαρία Σάκκαρη συγκινήθηκε, λέγοντας ότι δούλεψε όλη της ζωή για να βρεθεί εκεί.

«Δούλεψα όλη την ζωή μου για να βρεθώ εδώ. Ισως για κάποιον είναι χαζό που κάνω έτσι επειδή πήγα απλώς προκρίθηκα στον τελικό και δεν κατέκτησα ακόμα κάτι, αλλά σημαίνει πολλά για εμένα και την πατρίδα μου», είπε η Μαρία Σάκκαρη.

Για τον αγώνα με την Μπαντόσα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέφερε: «Ανησυχούσα, επειδή η Πάουλα παίζει διαφορετικά από τις άλλες παίκτριες. Έπρεπε να έχω πίστη, Πίστεψα στον εαυτό μου και έχω χάσει τα λόγια μου. Σημαίνει πολλά αυτό για εμένα και την ομάδα μου Είναι σπουδαία στιγμή για εμένα».

"I work my entire life to get to this, to the late stages of the tournaments. It means a lot to me." 🥰@mariasakkari | #IndianWells pic.twitter.com/J8D9yrW1J9