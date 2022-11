Πολωνία: Συνοδεία F-16 απογειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε την εθνική στο Μουντιάλ

Το αεροσκάφος που μεταφέρει την εθνική ομάδα της Πολωνίας στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο απογειώθηκε συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών F-16, ύστερα από την πυραυλική επίθεση που έλαβε χώρα προ ημερών στη χώρα.

Δύο άμαχοι έχασαν τις ζωές τους από την εκτόξευση του πυραύλου στα ανατολικά της Πολωνίας, που -όπως δείχνουν τα στοιχεία- έγινε από τις ουκρανικές δυνάμεις. Πολωνία και ΝΑΤΟ έχουν τόνισε πως επρόκειτο για «ατύχημα» και δεν έχουν επιρρίψει καμία ευθύνη στη χώρα.

Η χώρα φαίνεται πως δεν θέλει να πάρει κανένα ρίσκο και έτσι αποφασίστηκε να συνοδευτεί η πτήση από τα μαχητικά.

«Μας συνόδευσαν στα νότια σύνορα της Πολωνίας αεροσκάφη F16!» ανέφερε χθες η εθνική ομάδα, μέσω Twitter. «Σας ευχαριστούμε και χαιρετισμούς στους πιλότους».

