Πόλο: Ελλάδα – Ουγγαρία 16-10, άνετη νίκη για την «γαλανόλευκη»

Η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών επικράτησε με 16-10 της Ουγγαρίας, ελέγχοντας το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά και φτάνοντας σε μια άνετη νίκη για τη φάση των θέσεων 1-4 του World Cup.

Η ελληνική ομάδα μπήκε δυνατά και «καθάρισε» ουσιαστικά την υπόθεση από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 9-3, χάρη στην αποτελεσματική άμυνα και τις σωστές επιλογές στην επίθεση.

Στην τρίτη περίοδο η Ουγγαρία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη, όμως η Ελλάδα δεν έχασε τον έλεγχο. Στο τελευταίο οκτάλεπτο ανέβασε ξανά ρυθμό και με σερί τερμάτων «κλείδωσε» οριστικά τη νίκη.

Πούρος, Χατζής και Αργυρόπουλος ηγήθηκαν επιθετικά, ενώ καθοριστικές ήταν και οι επεμβάσεις του Ζερδεβά σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα πήρε τρεις βαθμούς στον όμιλο. Επόμενος αντίπαλος για τη «γαλανόλευκη» είναι η Ισπανία, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο (12/4), ανήμερα του Πάσχα.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

Ιταλία 3 Ισπανία 3 Ελλάδα 3 Ουγγαρία 0