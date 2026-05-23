Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα αύριο ο τελικός της Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα στο Final 4 της Euroleague, αποκλείοντας τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό.

Και τώρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του, θέλουν να κάνουν και το δεύτερο, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, για δεύτερη φορά σε τελικό και κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, απέναντι στην πολυνίκη των 11 τίτλων.

«Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια μεγάλη μάχη. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, έχουμε μια μέρα να προετοιμάσουμε το σώμα και το μυαλό μας και να κάνουμε τακτικές προσαρμογές», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην αρχική τοποθέτησή του, στη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για την απουσία τριών ψηλών (Ταβάρες, Λενς και Γκαρούμπα) λόγω τραυματισμών από τη δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και απάντησε: «Δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς. Ο Σέρτζιο είμαι σίγουρος πως θα ετοιμάσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, όπως κάποια ζώνη. Είναι έξυπνος και έμπειρος αρκετά για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι. Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία».

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Η Ρεάλ πέρασε το εμπόδιο της Βαλένθια και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στον μεγάλο τελικό του Final 4 της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό (24/5, 21:00).

Μετά την πρόκριση των Μαδριλένων, οι Φακούντο Καμπάτσο, Μάριο Χεζόνια και Τσούμα Οκέκε μίλησαν για τα στοιχεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μάχη για το τρόπαιο, αποθεώνοντας παράλληλα τον Σέρτζιο Σκαριόλο για την αλλαγή εικόνας της ομάδας.

Ο Καμπάτσο στάθηκε στη σημασία του χαρακτήρα και των ριμπάουντ απέναντι στους «ερυθρόλευκους», επισημαίνοντας πως οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους.

«Έχουμε πάρα πολλά να βελτιώσουμε. Δεν ήμασταν καλοί στο 1-1 αλλά ελέγξαμε τα ριμπάουντ. Πρέπει να παίξουμε με καρδιά, να κάνουμε step up και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη. Τους ξέρουμε καλά, μας ξέρουν καλά. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο σε τέτοιου είδους αγώνες».

Από την πλευρά του, ο «Super Mario» απέδωσε τα εύσημα στον Σκαριόλο για τη μεταμόρφωση της Ρεάλ, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την άφιξη του Ιταλού τεχνικού.

«Είχαμε τον καλό επιθετικό μας ρυθμό. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Σήμερα χάσαμε έναν παίκτη (σ.σ. Γκαρούμπα), κάτι που ήταν σοκαριστικό. Αλλά όλοι οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν. Τα συγχαρητήρια πάνε στον κόουτς Σκαριόλο. Πριν έρθει στην ομάδα δεν ξέραμε τι να κάνουμε και κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον. Πλέον όλα έχουν αλλάξει».

Ο Οκέκε αναφέρθηκε στην ανάγκη περιορισμού των λαθών, ενώ παραδέχθηκε πως η ατμόσφαιρα στο φάιναλ φορ της Αθήνας θυμίζει... εκτός έδρας αναμέτρηση για τη Ρεάλ λόγω της ισχυρής παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού.

«Είμαστε σε αποστολή και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου. Οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα λάθη μας, να παίξουμε σκληρά σε όλο το παιχνίδι. Άκουσα τον κόσμο τους. Θα είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας για εμάς και θα πρέπει να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες για να πάρουμε τη νίκη».

