Μουντιάλ 2026: Αλλαγή σχεδίων για το Ιράν - Μεταφέρει τη βάση του από τις ΗΠΑ στο Μεξικό

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν δήλωσε ότι η FIFA έχει εγκρίνει τη μεταφορά της βάσης προετοιμασίας της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ, από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδίας, ανέφερε ότι η νέα βάση για το Μουντιάλ θα βρίσκεται στην Τιχουάνα, αν και η αλλαγή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από τη FIFA.

Αρχικά, το Ιράν είχε οριστεί να έχει ως βάση την πόλη Τούσον στην Αριζόνα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την ασφάλεια.

Το Μουντιάλ του 2026 συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, με το Ιράν να έχει προγραμματισμένους αγώνες στο Λος Άντζελες απέναντι στη Νέα Ζηλανδία (15 Ιουνίου) και το Βέλγιο (21 Ιουνίου), καθώς και στο Σιάτλ απέναντι στην Αίγυπτο (26 Ιουνίου).

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδίας, όλες οι βάσεις των ομάδων πρέπει να εγκριθούν από τη FIFA, προσθέτοντας ότι η απόφαση για τη μεταφορά στο Μεξικό προέκυψε έπειτα από επαφές με αξιωματούχους της διοργάνωσης σε συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη και τηλεδιάσκεψη με τον γενικό γραμματέα της FIFA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τιχουάνα θεωρείται πιο βολική γεωγραφικά για τα παιχνίδια του Ιράν, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στο Λος Άντζελες σε σχέση με την αρχική βάση στην Αριζόνα, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αττάλεια της Τουρκίας, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τις βίζες για τη διοργάνωση.

Παράλληλα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν έχει θέσει στη FIFA σειρά προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ, μεταξύ των οποίων και η διευκόλυνση έκδοσης βίζας για παίκτες που έχουν ολοκληρώσει στρατιωτική θητεία σε σώματα όπως το IRGC, κάτι που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές ωστόσο, έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί, αλλά άτομα με συγκεκριμένες διασυνδέσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς εισόδου.

Με πληροφορίες από BBC