Πόλο: Ήττα για την Εθνική στην αναμέτρηση με την Ιταλία

Βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του αγώνα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτογραφία: Eurokinissi
Η Εθνική πόλο ανδρών ηττήθηκε από την Ιταλία στην προκριματική φάση του World Cup.

Η ελληνική ομάδα «λύγισε» μετά τα μέσα του τέταρτου οκταλέπτου, χάνοντας με 16-14 στο πρώτο της παιχνίδι για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Επόμενος σταθμός για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, είναι η αναμέτρηση με την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στις 17:30.

Η τελική φάση του World Cup θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της οικοδέσποινας χώρας Αυστραλίας. 

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.


 

