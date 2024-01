Πέθανε ο θρύλος του μπάσκετ Ντέγιαν Μιλόγεβιτς

Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Ντέγιαν Μιλόγεβιτς.

Ο Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς υπέστη καρδιακό επεισόδιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και βοηθός του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νοσηλευόταν μετά από ένα ξαφνικό και σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε σε εστιατόριο στο Σολτ Λέικ Σίτι το βράδυ της Τρίτης, αναφέρει το ESPN.

Το NBA ανακοίνωσε ότι ο αγώνας της ομάδας αναβλήθηκε λόγω «ιατρικής έκτακτης ανάγκης στην οικογένεια των Γουόριορς» και ότι η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο Μιλόγεβιτς, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό του Στιβ Κερ το 2021, είναι ένας πολύτιμος και δημοφιλής προπονητής στο ΝΒΑ και στις διεθνείς μπασκετικές κοινότητες. Έχει ισχυρή σχέση με τον Σέρβο συμπατριώτη του Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Μιλόγεβιτς είχε μια 15χρονη επαγγελματική καριέρα σε Σερβία, Ισπανία, Μαυροβούνιο και την Τουρκία.

