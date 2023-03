Ουκρανή τενίστρια αρνήθηκε τη χειραψία με Ρωσίδα αντίπαλό της

Η Ουκρανή τενίστρια Marta Kostyuk κέρδισε την αναμέτρησή της έναντι της Ρωσίδας αντιπάλου της Varvara Gracheva και αρνήθηκε να της σφίξει το χέρι, ως αντίδραση στη ρωσική εισβολή στη χώρα της.

Η 20χρονη Kostyuk κέρδισε τον πρώτο της τίτλο WTA, στο ATX Open, κερδίζοντας την Gracheva με δύο - μηδέν σετ (6-3 7-5 ) στο Όστιν του Τέξας.

Αφιέρωσε τη νίκη της στη χώρα της και «όλους τους ανθρώπους που πολεμούν και πεθαίνουν», μετά την εισβολή των Ρώσων εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

«Όταν στη θέση που είμαι αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίζω αυτόν τον τίτλο» σχολίασε η 20χρονη τενίστρια.

Η Kostyuk έχει εκφραστεί δημοσίως κατά της ρωσικής εισβολής και σε άλλες περιστάσεις, ενώ είχε αρνηθεί και σφίξει και το χέρι της Victoria Azarenka, αθλήτριας από τη Λευκορωσία, χώρα σύμμαχο της Ρωσίας, στο περσινό US Open.

«Ήταν απλώς επιλογή μου. Είχαμε έναν υπέροχο αγώνα, μην με παρεξηγείτε. Είναι τρομερή αντίπαλος, τη σέβομαι σαν αθλήτρια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με εκείνη σαν άνθρωπο» είχε πει η 20χρονη σε εκείνη την περίσταση.

Belarus’ Victoria Azarenka beats Ukraine’s Marta Kostyuk to reach the third round of the #USOpen



No love lost at the net. No handshake, just a racket tap. pic.twitter.com/YVAyOpeAd9