«Όλοι να είναι ο εαυτός τους»: Το μήνυμα τρανς σκιέρ προς τους νέους μετά τον αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Ο Σουηδός τρανς σκιέρ ελεύθερου στιλ, Elis Lundholm, προέτρεψε τους νέους να «είναι ο εαυτός τους», στέλνοντας το δικό του μήνυμα μετά τον αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Ο Lundholm, που γεννήθηκε γυναίκα και αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας, υπογράμμισε ότι η παρουσία του στο Μιλάνο-Κορτίνα δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορούν «να κάνουν ό,τι θέλουν». Ο 23χρονος αγωνίστηκε την Τετάρτη, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, τερματίζοντας στην 25η θέση.

Ο αθλητής θέλησε να επισημάνει ότι προτιμά να μην ασχοληθεί με την ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το φύλο στον αθλητισμό. «Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ, αγωνίζομαι στις ίδιες συνθήκες με όλους τους άλλους», είπε. «Απλώς κάνω σκι».

Ερωτηθείς για την πρόθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και Σνόουμπορντ να εφαρμόσει υποχρεωτικό γενετικό έλεγχο φύλου, ο αθλητής του ελεύθερου στυλ είπε ότι ήθελε απλώς «όλοι να μπορούν να αγωνίζονται δίκαια».

Ούτε ο γενετικός έλεγχος φύλου, ούτε μια επικείμενη αλλαγή στις οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σχετικά με την ένταξη τρανς αθλητών, θα επηρέαζαν την επιλεξιμότητα του Lundholm να αγωνιστεί στην κατηγορία των γυναικών, καθώς «πρόκειται για το φύλο που είχε κατά τη γέννηση».

Ερωτηθείς ποιο μήνυμα θα έστελνε σε όσα άτομα που αθλούνται, ο Lundholm είπε: «Υποθέτω ότι θέλω όλοι να είναι ο εαυτός τους και να κάνουν αυτό που θέλουν».

Σημειώνεται πως ένας μικρός αριθμός ανοιχτά τρανς αθλητών έχει συμμετάσχει σε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Laurel Hubbard από τη Νέα Ζηλανδία έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς αθλήτρια που αγωνίστηκε σε διαφορετική κατηγορία φύλου από αυτήν είχε κατά τη γέννηση, όταν η αρσιβαρίστρια συμμετείχε στο γυναικείο αγώνισμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Ο Lundholm τερμάτισε 25ος συνολικά στα προκριματικά, χάνοντας μια θέση στον τελικό. «Είμαι χαρούμενος που έβαλα το τρέξιμο», είπε. «Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή πορεία, υπήρχαν κάποια πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν, αλλά είμαι χαρούμενος».

Με πληροφορίες από Ιndependent

