Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσπάθησε να τα μαζέψει για τον φεμινισμό- Αλλά δεν έπεισε

Έντονες αντιδράσεις και πολλά σχόλια προκάλεσαν οι αναρτήσεις περί φεμινισμού που έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 24χρονος τενίστας επιχείρησε- κατά κάποιο τρόπο- να τα »μαζέψει» μετά την αρχική τοποθέτησή του για το θέμα αυτό, αλλά δεν έπεισε και ίσως να τα έκανε ακόμη χειρότερα τα πράγματα, όπως προκύπτει από τις αντιδράσεις χρηστών του Twitter.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να κάνει retweet μια παλιότερη ανάρτηση του επιχειρηματία Ιμάν Γκάντζι, ο οποίος υποστήριξε ότι ο σύγχρονος φεμινισμός «διδάσκει στις γυναίκες να μισούν τους άνδρες».

Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα, σχολιάζοντας ότι ο φεμινισμός έχει μετατραπεί σε «αίρεση οργής».

«Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή. Ο σύγχρονος φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισότητα των φύλων σε μια αίρεση οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες. Πώς είναι δίκαιο αυτό;», έγραψε.

In my opinion everyone is and should be equal to everyone. No matter your background, gender, religion, ethnicity or race.



Modern feminism has swerved from gender equality into a cult of outrage that seeks to disparage men.



How is that fair? — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

Όπως αναμενόταν, η ανάρτηση αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις χρηστών του Twitter. Ανάμεσα σε αυτούς και η Βρετανίδα δημοσιογράφος Κάθριν Γουίτακερ, η οποία τον ρώτησε πού βασίζει αυτή την εκτίμησή του για τον φεμινισμό.

«Για Στέφανε, σύγχρονη φεμινίστρια εδώ. Απλά αναρωτιέμαι πού βασίζεις αυτή την εκτίμηση. Πώς ενημερώθηκες για την γυναικεία εμπειρία στη ζωή και τον κόσμο; Ποια είναι η αντίληψή σου για την πατριαρχία; Ευχαρίστως να συζητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή», έγραψε η δημοσιογράφος στον Τσιτσιπά.

Ο αθλητής της απάντησε πως έχει βασιστεί σε προσωπικές εμπειρίες του. «Έχω ενημερωθεί για το θέμα ρωτώντας φίλες μου και γνωστές μου. Δεν πιστεύω στην πατριαρχία. Η ισότητα και η ενότητα είναι η λύση σε όλα», συμπλήρωσε.

I have based this on some of own personal experiences and encounters. I have educated myself on that subject by asking female friends and acquaintances. I don’t believe in patriarchy. Equality and unity is the solution to everything. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

Η απάντηση της Γουίτακερ ήταν αφοπλιστική. «Μακάρι να είχα το προνόμιο να μην πιστεύω στην πατριαρχία», του έγραψε μεταξύ άλλων η Βρετανίδα δημοσιογράφος.

Well it sounds like you’ve got it all figured out so I’ll leave it there. I only wish I had the privilege of not believing in the patriarchy. — Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) December 1, 2022

Ακολούθησαν διαδοχικές αναρτήσεις του Στέφανου Τσιτσιπά περί φεμινισμού, στις οποίες φάνηκε να προσπαθεί να ανασκευάσει.

«Ο φεμινισμός ενδυναμώνει τους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να εμπλακούν οι νέοι. Είναι μια διαδεδομένη εσφαλμένη αντίληψη ότι ο φεμινισμός είναι επωφελής αποκλειστικά για τις γυναίκες και ότι μόνο οι γυναίκες μπορεί να είναι φεμινίστριες. Στην πραγματικότητα, ο φεμινισμός επιδιώκει την ισότητα των φύλων, όχι την ανωτερότητα για τις γυναίκες», έγραψε αρχικά.

«Και ένας από τους βασικούς στόχους του φεμινισμού είναι να καταρρίψει τα μακροχρόνια στερεότυπα των φύλων. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν ελεύθερες και ανεξάρτητες ζωές», συμπλήρωσε.

«Οι άνισες κοινωνίες έχουν μικρότερη συνοχή. Έχουν υψηλότερα ποσοστά αντικοινωνικής συμπεριφοράς και βίας. Οι χώρες με μεγαλύτερη ισότητα φύλων είναι πιο συνδεδεμένες. Αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνεται σε ένα υγιές επίπεδο. Δεν θα πρέπει να είναι ριζοσπαστικό. Εκεί είναι το πρόβλημα», κατέληξε ο Τσιτσιπάς.

Feminism empowers people, which is one of the key reasons young people should get involved. It's a prevalent misperception that feminism is exclusively beneficial to women, and that only women may be feminists. Feminism actually seeks gender equality, not superiority for women. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

Unequal societies are less cohesive. They have higher rates of anti-social behaviour and violence. Countries with greater gender equality are more connected. This should be encouraged at a healthy level. It should not be radical. That’s where the problem lays. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 1, 2022

Το τελευταίο tweet του προκάλεσε νέες αντιδράσεις, αφού πολλοί απόρησαν πιο είναι το «υγιές επίπεδο» στο οποίο αναφερόταν, ενώ του επεσήμαναν πως ο φεμινισμός δεν είναι ακραίος. Επιπλέον, αρκετοί τον κατηγόρησαν πως απλά αντέγραφε όσα είχε βρει στο διαδίκτυο για τον φεμινισμό, δίχως να ζητά συγγνώμη για την πρώτη τοποθέτησή του που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.