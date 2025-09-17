Ο Σενγκιούν έσβησε το σχόλιο περί «θάλασσας» και το χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος»

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκιούν έδωσαν τέλος στη σκιά που σκέπασε το EuroBasket μετά τα σχόλια και τις αναρτήσεις που συζητήθηκαν έντονα, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής.

Με μια κοινή ανάρτησή τους, οι δυο άσοι του NBA ανέβασαν στιγμιότυπο στο οποίο αγκαλιάζονται στο παρκέ. Με story του στο Instagram, ο Σενγκιούν ζήτησε με τον δικό του τρόπο «συγγνώμη» από την ελληνική ομάδα.

«Το post μου μετά τον αγώνα με την Ελλάδα ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου να προσβάλλω», έγραψε, αναφερόμενος στις αναρτήσεις με τον Κεμάλ και την τουρκική ομάδα πίσω του, αλλά και τα μηνύματα περί «θάλασσας».

Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής Ελλάδας, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της τουρκικής ομάδας μπάσκετ. Λίγο αργότερα ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς θα μπορούσε να παραπέμπει σε ανθελληνική φράση που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι. Το συγκεκριμένο σχόλιο, διαγράφηκε μετά από τροποποίηση της ανάρτησής του.

Ελλάδα και Τουρκία ήρθαν αντιμέτωπες στον ημιτελικό με την ομάδα του Αταμάν να παίρνει άνετα τη νίκη απέναντι στην Ελλάδα.

Στον απόηχο του παιχνιδιού, ο Σενγκιούν προέβη σε μία δήλωση αμφιλεγόμενη όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπου τον χαρακτήρισε, όχι και τόσο καλό πασέρ. Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση στο instagram, στην οποία παραθέτει στίχους από ένα δημοφιλές τραγούδι της σούπερ σταρ της Τουρκίας, Σιλά, «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», κάνοντας έμμεση αναφορά στην Καταστροφή της Σμύρνης. Η συγκεκριμένη ανάρτηση μάλιστα είναι η μοναδική στον λογαριασμό του που έμεινε με τα σχόλια κλειστά.



Η δήλωση του Σενγκιούν για το πασάρισμα του Αντετοκούνμπο έφερε την αντίδραση του ίδιου του Γιάννη και του Σπανούλη και στη συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό, «απάντησαν» στον Τούρκο. Ο Σπανούλης χαρακτήρισε πολύ μικρό παιδί τον Σενγκούν για να μιλάει για το Γιάννη, ενώ ο «Greek Freak» τον παρέπεμψε να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπά του στο Youtube.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Απειλές από Τούρκους καταγγέλλει η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε live που έκανε, απάντησε σε έναν από τους θεατές, που σχολίασε ποστάροντας τουρκικές σημαίες «πάρε τη γ...η την τουρκική σημαία από εδώ». Η μετάφραση της φράσης αυτούσιας στα τουρκικά, προκάλεσε πανζουρλισμό στη γείτονα, καθώς οι ακριβείς λέξεις στα τουρκικά είναι απείρως πιο υβριστικές και προσβλητικές για τον αποδέκτη από ότι η φράση στα ελληνικά ή στα αγγλικά που μίλησε ο Γιάννης.

Χτες, στην κόντρα τους μπήκε, ως θύμα, και η γυναίκα του Αντετοκούνμπο, Μαράια Ρίντλσπρίγκερ, η οποία με ανάρτησή της κοινοποίησε απειλές που δέχτηκε από Τούρκο, ο οποίος της έγραψε «θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου».

Δύο μέρες μετά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Αλπερέν Σενγκούν, δημοσίευσαν φωτογραφία που αγκαλιάζονται, με τη λεζάντα να δίνει μήνυμα ενότητας. «Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει».

