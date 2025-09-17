Κοινή ανάρτηση Αντετοκούνμπο - Σενγκιούν: «Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει»

Τέλος φαίνεται να παίρνει η κόντρα μεταξύ των σούπερ σταρ της Εθνικής Ελλάδας και της Τουρκίας, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκιούν μετά από μία σχεδόν εβδομάδα έντασης.

Ελλάδα και Τουρκία ήρθαν αντιμέτωπες στον ημιτελικό με την ομάδα του Αταμάν να παίρνει άνετα τη νίκη απέναντι στην Ελλάδα.

Στον απόηχο του παιχνιδιού, ο Σενγκιούν προέβη σε μία δήλωση αμφιλεγόμενη όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπου τον χαρακτήρισε, όχι και τόσο καλό πασέρ. Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση στο instagram, στην οποία παραθέτει στίχους από ένα δημοφιλές τραγούδι της σούπερ σταρ της Τουρκίας, Σιλά, «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;», κάνοντας έμμεση αναφορά στην Καταστροφή της Σμύρνης. Η συγκεκριμένη ανάρτηση μάλιστα είναι η μοναδική στον λογαριασμό του που έμεινε με τα σχόλια κλειστά.

Η δήλωση του Σενγκιούν για το πασάρισμα του Αντετοκούνμπο έφερε την αντίδραση του ίδιου του Γιάννη και του Σπανούλη και στη συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό, «απάντησαν» στον Τούρκο. Ο Σπανούλης χαρακτήρισε πολύ μικρό παιδί τον Σενγκούν για να μιλάει για το Γιάννη, ενώ ο «Greek Freak» τον παρέπεμψε να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπά του στο Youtube.

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε live που έκανε, απάντησε σε έναν από τους θεατές, που σχολίασε ποστάροντας τουρκικές σημαίες «πάρε τη γ...η την τουρκική σημαία από εδώ». Η μετάφραση της φράσης αυτούσιας στα τουρκικά, προκάλεσε πανζουρλισμό στη γείτονα, καθώς οι ακριβείς λέξεις στα τουρκικά είναι απείρως πιο υβριστικές και προσβλητικές για τον αποδέκτη από ότι η φράση στα ελληνικά ή στα αγγλικά που μίλησε ο Γιάννης.

Χτες, στην κόντρα τους μπήκε, ως θύμα, και η γυναίκα του Αντετοκούνμπο, Μαράια Ρίντλσπρίγκερ, η οποία με ανάρτησή της κοινοποίησε απειλές που δέχτηκε από Τούρκο, ο οποίος της έγραψε «θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου».

Δύο μέρες μετά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Αλπερέν Σενγκούν, δημοσίευσαν φωτογραφία που αγκαλιάζονται, με τη λεζάντα να δίνει μήνυμα ενότητας. «Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει».

Παράλληλα έκανε και ένα story μέσα από το οποίο ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια του live μετά την κατάκτηση του μεταλλίου: «Την ώρα του live μου, έκανα κάποιο όχι πρέπον σχόλιο σε ένα σχόλιο το οποίο ήταν προσβλητικό προς εμένα. Ο σκοπός μου δεν ήταν όμως να προσβάλω εγώ με τη σειρά μου κάποιον. Και για αυτόν τον λόγο ζητάω πραγματικά συγνώμη. Δεν είχα τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την Τουρκία αλλά και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Από την άλλη, και ο Τούρκος ανέβασε ανάλογο story στο οποίο ζητάει συγνώμη από τους Έλληνες για την... προκλητική λεζάντα. «Η δημοσίευσή μου μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή» έγραψε ο Τούρκος, ο οποίος άφησε τη συγκεκριμένη ανάρτηση επί μία εβδομάδα με κλειστά σχόλια, πράγμα που δείχνει ότι ούτε ιδιαίτερη γνώση επί αυτών των θεμάτων έχει, ούτε επικοινωνιακό λάθος ήταν, ούτε ιδιαίτερο σεβασμό τρέφει προς τους Έλληνες. Μάλλον ήθελε να μην είναι αυτός που δεν ανταπέδωσε την κίνηση καλής θέλησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.