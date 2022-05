Ο Ολυμπιονίκης Τομ Ντέιλι βγάζει βιβλίο για το πλέξιμο

Η αγάπη του Τομ Ντέιλι για το πλέξιμο είναι γνωστή. Τώρα, ο Βρετανός Ολυμπιονίκης των καταδύσεων θα βγάλει και βιβλίο για αυτό το χόμπι του.

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, ο Ντέιλι είχε γίνει viral χάρη στην αγάπη του στο πλέξιμο. Είχε πάει να παρακολουθήσει τελικούς καταδύσεων μαζί με τις βελόνες του και έπλεκε στις κερκίδες.

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE