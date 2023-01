Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε με βαμμένα νύχια- Η φωτογραφία που έγινε viral

Μια αστεία αναμέτρηση μπροστά στην κάμερα είχαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Φράνσις Ενγκάνου στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου και ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών του UFC φωτογραφήθηκαν, παριστάνοντας ότι είναι έτοιμοι να παλέψουν αλλά κατέληξαν να αγκαλιάζονται.

Great talking with the 🐐 in Riyadh today. Very inspirational! @Cristiano pic.twitter.com/aaMXmc1GUB — Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 21, 2023

Η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Ωστόσο, στην ανάρτηση στο Twitter που μοιράστηκε ο Φράνσις Ενγκάνου, οι φανς στάθηκαν περισσότερο στο γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μαύρο βερνίκι νυχιών στα δάχτυλα των ποδιών του.

«Δουλειά της Τζωρτζίνα, σίγουρα. Χωρίς αμφιβολία», σχολίασε κάποιος χρήστης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σύντροφος του Ρονάλντο έκανε εξάσκηση στα δάχτυλα των ποδιών του.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως ενδεχομένως πίσω από τα βαμμένα νύχια κρύβεται η κόρη του Ρονάλντο.

Georgina’s hand work. Without a doubt’ — Luke BO (@webjvm) January 21, 2023

@Cristiano loves a bit of black nail paint 💅 💅 pic.twitter.com/9wOAlYbLlz — Si Chilli (@Chilli_Crypto) January 21, 2023

Tbh it could probably be his daughter who did that to him — Ocho (@8cinc0) January 21, 2023

His wife using his toe to learn how to paint 😂😂... You can't temme otherwise — K-FiTs💯 (@K_fitz_00) January 21, 2023

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαφε τα νύχια του πριν καν κάνει παιδιά

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντοπίζεται με νύχια βαμμένα μαύρα. Αν και πολλοί θεωρούν ότι το κάνει η σύντροφος ή η κόρη του, μπορεί η πραγματικότητα να μην είναι έτσι.

Η πρώτη φορά που εθεάθη με βαμμένα νύχια ήταν το 2010, στη διάρκεια διακοπών στη Νέα Υόρκη και ξανά το 2016, ενώ παραθέριζε σε ξενοδοχείο του Μαϊάμι.

Άλλωστε η είδηση ότι έχει έναν γιο, του οποίου η μητέρα είναι άγνωστη κυκλοφόρησε το 2010. Πρόκειται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, οπότε εκείνη την εποχή δεν είχε άλλα παιδιά άρα η θεωρία περί κόρης δεν επιβεβαιώνεται.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτό είναι συμβαίνει που κάνουν συχνά οι παλαιστές, καθώς, όπως φαίνεται, μια επίστρωση βερνικιού στα δάχτυλα των ποδιών βοηθάει στην πρόληψη ενός σπασμένου νυχιού, σκληραίνοντας το νύχι.

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να χτυπηθεί το νύχι του ποδιού, κατά τη διάρκεια του σουτ της μπάλας.