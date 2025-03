Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε και πάλι τα 6 μέτρα

Λίγο αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση στο μίτινγκ του Mondo Classic στην Ουψάλα.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ πήρε τη δεύτερη θέση, με άλμα στα 6,00 μ., ύψος το οποίο ξεπερνά για τρίτη φορά μέσα στο 2025, επιδιώκοντας να σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6,05 μ. επίδοση που θα αποτελούσε το έβδομο πανελλήνιο ρεκόρ για φέτος, ο Καραλής δεν το ξεπέρασε.

Μένοντας μόνος στον αγώνα, με τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη, Άρμαντ Ντουπλάντις, ο Έλληνας πρωταθλητής δοκίμασε τρεις φορές στα 6,05μ., για να βελτιώσει ξανά το πανελλήνιο ρεκόρ των 6.02μ., που πέτυχε στις 28 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν-Φεράν.

Νικητής με 6.05μ ήταν ο Σουηδός, που δοκίμασε τρεις φορές για νέο παγκόσμιο ρεκόρ αλλά απέτυχε στα 6.28 μέτρα.

Olympic Bronze Medalist Emmanouil Karalis clears the 6 Meter vault to join Mondo Duplantis in the final 2 at the #MondoClassic pic.twitter.com/LimlA0ACpX