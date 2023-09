Ντανίλ Μεντβέντεφ: «Θα πεθάνει τενίστας στο US Open, θα το δείτε»

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έφτασε στα ημιτελικά του US Open νικώντας τον Αντρέι Ρούμπλεφ, αλλά όπως είπε οι συνθήκες ζέστης και υγρασίας που επικρατούσαν στο ματς, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο κάποιου παίκτη.

Το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντανίλ Μεντβέντεφ, φάνηκε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, αλλά νίκησε τον αντίπαλό του με 6-4, 6-3, 6-4 χτες. «Ένας παίκτης θα πεθάνει και θα το δείτε» είπε στην κάμερα κατά τη διάρκεια του αγώνα του US Open στη Νέα Υόρκη.

Daniil Medvedev on the conditions in his match against Andrey Rublev:



“One player is gonna die. And they’re gonna see.” pic.twitter.com/zQhXWmdGQU