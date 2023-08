US Open: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά- Από το Νο128 στον κόσμο

Πρόωρα αποχαιρέτισε το US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την ήττα του από τον Ντόμινικ Στρίκερ, που είναι στο Νο 128 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 3-2 σετ από τον Ντόμινικ Στρίκερ και αποχαιρέτησε στον δεύτερο γύρο.

Ο Ελβετός κατέκτησε το πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή και σέρβιρε για να κλείσει το ματς, ωστόσο ο Στρίκερ έμεινε ζωντανός και πήρε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Tsitsipas levels the match out and takes the second set. 👊 pic.twitter.com/ecWFzODqkX