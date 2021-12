Η Κινέζα πρωταθλήτρια του τένις Πενγκ Σουάι δήλωσε την Κυριακή ότι ποτέ δεν κατηγόρησε κανέναν για σεξουαλική επίθεση και ότι παρεξηγήθηκε η ανάρτηση που είχε κάνει στις αρχές Νοεμβρίου.

Το τελευταίο διάστημα τόσο η παγκόσμια κοινότητα του τένις όσο και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφραζαν έντονη ανησυχία για την 35χρονη αθλήτρια.

Στις αρχές Νοεμβρίου, σε ανάρτηση στο Weibo, κατήγγειλε ότι ο Ζανγκ Γκαολί- πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας- την είχε υποχρεώσει να κάνει σεξ μαζί του. Έπειτα από την ανάρτηση, που διεγράφη, η τενίστρια δεν έκανε καμία δημόσια εμφάνιση για περίπου τρεις εβδομάδες.

«Πρώτα, θέλω να τονίσω κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ποτέ δεν είπα ούτε έγραψα ότι οποιοσδήποτε μου επιτέθηκε σεξουαλικά. Θέλω να το τονίσω αυτό με σαφήνεια», είπε η Πενγκ σε βίντεο που αναρτήθηκε από την Lianhe Zaobao, μέσο ενημέρωσης της Σιγκαπούρης.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μίλησε στην κάμερα δημοσίως για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι δηλώσεις της έγιναν στο περιθώριο αγώνα σκι στη Σαγκάη, τον οποίο παρακολούθησε.

Αναφερόμενη στην ανάρτηση στο Weibo, είπε ότι ήταν «προσωπικό ζήτημα» και συμπλήρωσε ότι υπήρχαν πολλές «παρεξηγήσεις», χωρίς να δώσει διευκρινίσεις. «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαστρεβλωμένη ερμηνεία», πρόσθεσε.

Στις αρχές Δεκεμβρίου η WTA- η διοργανώτρια αρχή για το επαγγελματικό τένις γυναικών- ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τουρνουά της στην Κίνα, λόγω της ανησυχίας για την αντιμετώπιση που έχει η Πενγκ Σουάι, αλλά και φόβων για την ασφάλεια άλλων τενιστριών.

Στο σημερινό βίντεο η Πενγκ Σουάι δήλωσε ότι είχε γράψει η ίδια την κινεζική εκδοχή της επιστολής της στον επικεφαλής της WTA, Στιβ Σάιμον, με την οποία τον ενημέρωνε τον Νοέμβριο ότι δεν ίσχυε η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση. Παράλληλα δήλωσε ότι η αγγλική εκδοχή της επιστολής που δημοσίευσε το CGTN ήταν μετάφραση του κρατικού κινεζικού ΜΜΕ, επειδή δεν είναι καλό το επίπεδο των αγγλικών της.

«Αλλά είπαν πάνω- κάτω το ίδιο πράγμα», συμπλήρωσε και τόνισε ότι έγραψε το email με «απολύτως δική της βούληση».

Επίσης δήλωσε ότι ζει ελεύθερα, στο Πεκίνο. Όταν ρωτήθηκε αν οι αρχές την έχουν υπό παρακολούθηση, αντέδρασε λέγοντας: «Γιατί να με παρακολουθούν;».

Τότε, ο Σάιμον είχε δηλώσει ότι δυσκολευόταν να πιστέψει πως η 35χρονη είχε πράγματι γράψει το email που έλαβε. Η ΔΟΕ έχει ανακοινώσει πως έχει κάνει δύο βιντεοκλήσεις με την αθλήτρια, χωρίς να δημοσιοποιήσει σχετικό βίντεο.

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει επικριθεί για τη στάση της στην υπόθεση και κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην προπαγάνδα του Πεκίνου, ενόψει και των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων που θα φιλοξενήσει η κινεζική πρωτεύουσα τον Φεβρουάριο.

Στον αγώνα στη Σανγκάη η Πενγκ Σουάι εμφανίστηκε μαζί με άλλους αθλητές, ανάμεσά τους ο Γιάο Μινγκ. Η Κινγκινγκ Τσεν, δημοσιογράφος της κρατικής Global Times, δημοσίευσε σύντομο βίντεο στο Twitter, στο οποίο η τενίστρια συζητά με τον σταρ του ΝΒΑ και φαίνεται να γελά με κάτι που της λέει εκείνος.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean