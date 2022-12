Μπέλινγκχαμ- Χέντερσον: Ο viral πανηγυρισμός στο Μουντιάλ και γιατί έφερε «γκέι φρενίτιδα»

Ο ποδοσφαιριστής Τζουντ Μπέλινγκχαμ μίλησε για τον viral πανηγυρισμό με τον συμπαίκτη του, Τζόρνταν Χέντερσον, που προκάλεσε «γκέι φρενίτιδα» στα social media.

Οι δύο μέσοι μοιράστηκαν έναν έντονο πανηγυρισμό μετά το πρώτο γκολ της Αγγλίας εναντίον της Σενεγάλης στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο Χέντερσον πέτυχε το γκολ της Κυριακή με ασίστ από τον Μπέλινγκχαμ, ο οποίος έσπευσε ωστόσο να εξηγήσει τον πανηγυρισμό όπου οι δυο τους ακουμπούσαν ο ένας στο μέτωπο του άλλου και κοιτάζονταν έντονα στα μάτια.

«Έγινε εντελώς αυθόρμητα», είπε. «Ποτέ δεν μιλήσαμε καν για το αν θα έκανα εγώ ασίστ γι' αυτόν ή κάτι άλλο. Προφανώς περνάμε πολύ χρόνο ο ένας με τον άλλον αυτή τη στιγμή... Νομίζω ότι έχει μετατραπεί σε κάτι λίγο επικό».

Conor Coady on Jordan Henderson's relationship with Jude Bellingham: “He looks after Jude like there is no tomorrow. Jude is a young lad, sometimes we forget that because he is so mature and a fantastic footballer.” pic.twitter.com/VdQUkV1MtN