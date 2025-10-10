ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86: Ο Κέντρικ Ναν «υπέγραψε» το πρώτο διπλό στη φετινή Euroleague

Ο Παναθηναϊκός “πέταξε” διαφορά 15 πόντων στην τελευταία περίοδο και απέφυγε την παράταση με το καλάθι νίκης του MVP της περσινής Euroleague

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86: Ο Κέντρικ Ναν «υπέγραψε» το πρώτο διπλό στη φετινή Euroleague
φωτ.: Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την έδρα της Μπασκόνια με 86-84, χάρη σε ένα απίθανο buzzer beater του Κέντρικ Ναν που έδωσε τη νίκη στους «πράσινους» για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα την προηγούμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν το διπλό στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια και το πήρε μετά από… θρίλερ, αφού πήγε να… αυτοκτονήσει στο φινάλε και χρειάστηκε ένα απίθανο καλάθι του Κέντρικ Ναν, για να φύγει με το διπλό από τη “χώρα” των Βάσκων.

Ναν και Οσμάν ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Αταμάν στο ματς, με τον Χουάντσο να είναι καθοριστικός τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, αλλά ο Παναθηναϊκός “πέταξε” διαφορά 15 πόντων στην τελευταία περίοδο και απέφυγε την παράταση με το καλάθι νίκης του MVP της περσινής Euroleague. Έστω κι έτσι πάντως, έχει πλέον ρεκόρ 2-1 στην κατάταξη, με τους Βάσκους να μένουν στο 0-3.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86

Τα στατιστικά των παικτών
Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ (0/4 τρίποντα, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντιακιτέ 6 (3 λάθη), Νόουελ 11 (1/8 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντιάλο 15 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Κούρουτς 7 (4 ριμπάουντ), Σεντεκέρσκις 10 (2/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 16 (2), Σπανιόλο 1, Φόρεστ 15 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντιοπ 3 (3 ριμπάουντ), Σάμανιτς

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 5 (3 ασίστ), Όσμαν 20 (5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Χολμς 4, Σλούκας 2, Ρογκαβόπουλος 2, Σαμοντούροβ, Γκραντ 2 (2 ασίστ, 3 λάθη), Ναν 30 (9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 15 (2/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μήτογλου 6 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Γιούρτσεβεν (7 ριμπάουντ)

 
